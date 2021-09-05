Малюська: Мы добиваем Россию в Европейском суде по правам человека

"Мы добиваем Россию в Европейском суде по правам человека. Каждый спор ЕСПЧ с другим государством – это лет семь. А мы где-то больше чем посередине пути. И пока идем очень успешно. ЕСПЧ уже признал, что Россия контролировала Крым задолго до так называемого референдума", – сказал он.

Министр отметил, что это "было сложно доказывать – куча времени, куча опросов, куча доказательств".

"Реально мы же сейчас Крым не контролируем. То, что Россия захватила Крым и полностью его контролирует, было доказано доказательствами на международном уровне в суде. Это первый случай, прецедент, аналогов его не было. И это существенное поражение России, их там колбасило. А мы продолжаем воевать с Россией в ЕСПЧ и других юрисдикциях", – объяснил Малюська.

Он анонсировал слушания в ЕСПЧ в ноябре дела против России.

"Мы дальше будем добивать их там. У нас там сразу несколько объединенных требований, в том числе и с голландцами, которое касается сбитого Boeing МН17. Кстати, интересная тоже история. Мы подали жалобу на Российскую Федерацию в ЕСПЧ относительно политических убийств Российской Федерацией как своих граждан – русских, так и украинцев, и чеченцев, и других иностранцев. Россия тоже сходит с ума из-за этого, потому что там фигурируют все громкие политические убийства, в том числе и покушение на убийство [российского оппозиционера Алексея] Навального. И это тоже будет рассматриваться в ЕСПЧ по заявлению Украины", – подчеркнул Малюська.