Малюська назвал трех человек, которые могут заставить его уволиться с должности министра

"Существуют три человека, слова которых достаточно, чтобы я немедленно написал заявление об увольнении, – это, безусловно, президент, премьер-министр и моя жена. Пока ни один из них ко мне не обращался. Сразу буду писать заявление, как только обратятся", – сказал глава Минюста.

Он отметил, что "понятия не имеет", откуда появляются слухи о его отставке, и подчеркнул, что решение о его дальнейшем нахождении на должности будет принимать Верховная Рада.