Законопроект "об олигархах" отправлен Венецианской комиссией на проверку – Разумков

Разумков напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Фото: rada.gov.ua

"Он направлен. Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств Верховной Рады ждать... вывода Венецианской комиссии", – сказал Разумков.

Он напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.