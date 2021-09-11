В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианской комиссии

Фредрик Весслау: Думаю, в целом вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии Фото: rpr.org.ua

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в целом вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии", – заявил он

Идею получения заключения Венецианской комиссии по этому законопроекту поддержал также экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.