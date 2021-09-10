ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков передал Венецианской комиссии законопроект об олигархах, "Интерфакс-Украина" опубликовало цитаты из его письма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Разумков: Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта
Дмитрий Разумков: Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в Венецианскую комиссию. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио.

"Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", – говорится в письме.

В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", – подчеркнул спикер.

Контекст:

Денисова обратилась к Разумкову с критикой законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Теги: Венецианская комиссия, Джанни Букиккио, экспертиза, законодательство, законопроект, олигархи, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
  Домогательства нардепа и однополый секс. Что говорил Melovin о своей ориентации до каминг-аута
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото
  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
"Почему вы всегда в балахонах? У вас такие прекрасные ноги!" Жанна Бадоева показала бедра в облегающем мини-платье
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Пышка!", "Растолстела". Maruv выставила голые ягодицы
"Пышка!", "Растолстела". Maruv выставила голые ягодицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом продемонстрировала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом продемонстрировала тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS