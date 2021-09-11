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"Мы готовы к любым сценариям". Наев рассказал о численности российских войск на территории Беларуси и ситуации на украинской границе

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Наев: Непосредственно на территории Республики Беларусь на четырех полигонах есть накопление вооруженных сил РФ. Оно не критичное
Наев: Непосредственно на территории Республики Беларусь на четырех полигонах есть накопление вооруженных сил РФ. Оно не критичное
Скриншот: Сегодня / YouTube

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев 10 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что сейчас на территории Беларуси вблизи украинской границы находится около 2,5 тыс. российских военных.

"Непосредственно на территории Республики Беларусь на четырех полигонах есть накопление вооруженных сил РФ. Оно не критичное. Общая численность – 2,5 тыс. военнослужащих. Есть небольшое количество бронетехники и авиационной техники. В воскресенье будет проведена тренировка, а в понедельник начнется основная фаза тактических действий на этих полигонах", – сказал он. 

По словам Наева, ближайшая такая часть находится на расстоянии 14 км от  украинской границы. 

Корреспондент спросил, кто станет "ядром защиты Украины" в случае обострения с Россией или Беларусью, Наев уточнил, что сейчас границу охраняет Госпогранслужба. 

"Они увеличили численность нарядов, которые выполняют эти задачи. Все разведывательные органы Украины, которые имеют соответствующие силы и средства, занимаются сбором развединформации, они нацелены на выполнение таких задач", – ответил Наев. 

Вооруженные силы Украины завершили подготовку "определенных адекватных действий", сказал он. 

"У нас есть военные части, которые находятся в разных степенях готовности, мы завершили планирование [...] по адекватному реагированию относительно усиления охраны и защиты государственной границы", – добавил командующий Объединенными силами.

По словам Наева, украинские военные готовы к защите государственной границы. 

"Зенитно-ракетные войска, истребительная авиация тоже получили соответствующие задания, находятся тоже в соответствующей боевой готовности", – добавил он. Кроме того, по его словам, 22 сентября начнутся сборы территориальной обороны – вместе со стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия 2021". 

"Если необходимо раньше – будут раньше. Мы готовы к любым сценариям, динамично отслеживаем обстановку и в случае необходимости можем ускорить те или иные военные процессы", – добавил Наев.

Контекст:

Масштабные учения "Запад 2021" начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них примут участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проведут на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва

Активная фаза учений пройдет с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям. 

На учениях отработают сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, граница, Госпогранслужба, Вооруженные силы Украины, учения, Сергей Наев, войска, Свобода слова Савика Шустера
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