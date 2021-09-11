Наев считает, что подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины в ходе учений "Запад 2021" не происходит

"Эти учения задекларированы как совместные учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь, они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск, и на данное время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группирований, также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины не видно", – сказал Наев.

В то же время он отметил, что обстановка динамичная и разведывательные органы Украины отслеживают ситуацию, а военные руководители страны ознакомлены с ситуацией.

"Мы знаем, когда, что и какие адекватные мероприятия сделать", – добавил Наев.