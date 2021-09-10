Кулеба об учениях "Запад 2021": Сценарии несут очень серьезные риски

Что касается учений "Запад 2021", то мы должны очень внимательно за ними следить, и именно это делают наши военные, дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И мы все понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал дипломат.

Комментируя сотрудничество России и Беларуси в военной сфере, он подчеркнул, что обе страны давно являются членами Организации договора о коллективной безопасности – ОДКБ.

"Это российская организация, где она собрала страны, лояльные к себе, обещая им безопасность по принципу НАТО: "Если на вас нападут, мы будем все вместе защищать". Но все понимают, что защищать будут Россию", – объяснил Кулеба.