Интеграция Беларуси и РФ происходит со скоростью улитки – экс-глава МИД Литвы Вайтекунас

Вайтекунас (на фото) считает, что Лукашенко "тянет время" Фото: hromadske.ua

"Эта интеграция происходит со скоростью улитки, но эта улитка во время встречи в Москве [9 сентября президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко], по-моему, сделала три шага", – сказал дипломат.

Одним из шагов он назвал совместные военные учения "Запад 2021", а вторым – достигнутые договоренности по поводу 28 союзных договоров, которые Москва и Минск, по мнению Вайтекунаса, могут подписать 4 ноября.

"Лукашенко, конечно, оставил много предохранителей и будет тянуть время", – прогнозирует экс-глава МИД Литвы.

Он считает, что эти "шаги улитки" устраивают Россию, "она позволяет это делать Лукашенко".

"Эта улитка – создание Союзного государства – будет ползти и дальше, но медленно", – предполагает Вайтекунас.