Путин заявил, что все дорожные карты по интеграции России и Беларуси согласованы

Лукашенко и Путин встретились сегодня в Москве Фото: kremlin.ru

Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, сказал Путин на пресс-конференции в Москве.

Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября. На пресс-конференции он сказал, что интеграция двух стран "носит исключительно взаимовыгодный характер", пишет ТАСС в Telergam.

Встреча состоялась в Москве, переговоры длились почти 3,5 часа, отмечает ТАСС.