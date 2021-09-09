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Лукашенко ожидает, что интеграция Беларуси и России будет окончательно утверждена в октябре

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Лукашенко на встрече с Путиным говорил о подписании дорожных карт по интеграции двух государств
Лукашенко на встрече с Путиным говорил о подписании дорожных карт по интеграции двух государств
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко планирует, что все дорожные карты по интеграции Беларуси и России будут подписаны в октябре.

Об этом он заявил 9 сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в России, сообщает сайт президента Беларуси.

"Сегодня получилось, что мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ. Это очень много. Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровнях рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, может быть, в конце октября примем окончательно эти программы", – сказал он, обращаясь к Путину. 

По мнению Лукашенко, принятие программ будет прорывом "во многих сферах". 

"Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", – добавил он.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

23 апреля во время встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. Он говорил, что осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Союзное государство
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