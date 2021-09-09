Лукашенко ожидает, что интеграция Беларуси и России будет окончательно утверждена в октябре

Лукашенко на встрече с Путиным говорил о подписании дорожных карт по интеграции двух государств Фото: president.gov.by

Об этом он заявил 9 сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в России, сообщает сайт президента Беларуси.

"Сегодня получилось, что мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ. Это очень много. Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровнях рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, может быть, в конце октября примем окончательно эти программы", – сказал он, обращаясь к Путину.

По мнению Лукашенко, принятие программ будет прорывом "во многих сферах".

"Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", – добавил он.