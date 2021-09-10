Путин вошел в историю как неудачник с агрессивной политикой – экс-посол США Хербст

"Путин уже вошел в историю как человек, который проводит агрессивную политику, как неудачник, разрушающий свою страну и жизни. США постоянно обсуждают этот вопрос, постоянно призывают западных партнеров, в том числе и Германию, к обсуждению агрессии и ее прекращения. США и с Россией обсуждают этот вопрос. Это происходит постоянно, но Путин этого еще не понимает. Россияне понимают, но Путин не понимает. Он считает, что ситуация нормальная, в то время как остальные страны считают, что это не так", – сказал он.

Дипломат считает, что "российская агрессия является угрозой и ее нельзя игнорировать", и не исключает, что Россия может начать новый виток агрессии против Украины.

"Если это произойдет, я думаю, что США наложат очень серьезные санкции на Россию, и эти санкции смогут просто разрушить экономику России. Также я думаю, что будет много смертей как со стороны России, так и со стороны Украины. Очень плохой прогноз. Но у Путина будут серьезные проблемы, потому что в этот раз уже будет четкая и открытая агрессия", – сказал Хербст.