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Путин вошел в историю как неудачник с агрессивной политикой – экс-посол США Хербст

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Хербст считает, что США могут наложить на Россию санкции, которые разрушат экономику
Хербст считает, что США могут наложить на Россию санкции, которые разрушат экономику
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Президент России Владимир Путин уже вошел в историю как неудачник. Такое мнение 10 сентября на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст, его выступление транслировал телеканал "Украина 24".

"Путин уже вошел в историю как человек, который проводит агрессивную политику, как неудачник, разрушающий свою страну и жизни. США постоянно обсуждают этот вопрос, постоянно призывают западных партнеров, в том числе и Германию, к обсуждению агрессии и ее прекращения. США и с Россией обсуждают этот вопрос. Это происходит постоянно, но Путин этого еще не понимает. Россияне понимают, но Путин не понимает. Он считает, что ситуация нормальная, в то время как остальные страны считают, что это не так", – сказал он.

Дипломат считает, что "российская агрессия является угрозой и ее нельзя игнорировать", и не исключает, что Россия может начать новый виток агрессии против Украины.

"Если это произойдет, я думаю, что США наложат очень серьезные санкции на Россию, и эти санкции смогут просто разрушить экономику России. Также я думаю, что будет много смертей как со стороны России, так и со стороны Украины. Очень плохой прогноз. Но у Путина будут серьезные проблемы, потому что в этот раз уже будет четкая и открытая агрессия", – сказал Хербст.

Контекст:

10 сентября на форуме YES президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы "самой большей ошибкой" РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в ответ, что в Кремле "не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям".

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, увеличилось количество обстрелов боевиков и жертв со стороны Украины. Россия активно перебрасывала военную технику в Крым через Керченский мост и наращивала войска вблизи границы с Украиной.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Кремль, YES, посол США, Джон Хербст, российская агрессия, дипломаты
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