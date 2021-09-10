В Кремле назвали "апокалиптическими" заявления Зеленского о войне с РФ

В пятницу во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы "самой большей ошибкой" РФ.
Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Москве.
В Кремле "не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", ответил пресс-секретарь Владимира Путина.
Зеленский, говоря о возможной эскалации между Украиной и Россией, отмечал, что не согласен с тем, что она может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО. Он напомнил, что в 2014 году Украина такого желания не декларировала, но Россия все равно начала войну.
По словам главы Украинского государства, "если будет мощная эскалация со стороны России", то "после этого никогда не будет существовать [добро]соседства России, Украины, и Беларуси.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, увеличилось количество обстрелов боевиков и жертв со стороны Украины. Россия активно перебрасывала военную технику в Крым через Керченский мост и наращивала войска вблизи границы с Украиной.