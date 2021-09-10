В Кремле назвали "апокалиптическими" заявления Зеленского о войне с РФ

В пятницу во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы "самой большей ошибкой" РФ.

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Москве.

В Кремле "не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

Зеленский, говоря о возможной эскалации между Украиной и Россией, отмечал, что не согласен с тем, что она может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО. Он напомнил, что в 2014 году Украина такого желания не декларировала, но Россия все равно начала войну.

По словам главы Украинского государства, "если будет мощная эскалация со стороны России", то "после этого никогда не будет существовать [добро]соседства России, Украины, и Беларуси.