Без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать – Зеленский

Зеленский: Позиция моя очень простая – мы готовы к НАТО Фото: EPA

"Мне кажется, мы можем [полагаться на США]. Потому что у нас сегодня отношения на уровне. Да, мы не получили прямой позиции по вступлению Украины в НАТО... Я считаю, Украина давно готова [вступить в НАТО]", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО усилит блок.

"Позиция моя очень простая – мы готовы к НАТО. Уровнем нашей армии, наших специалистов... Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого Европейского союза не будет. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины Европейский союз будет понемногу ослабляться", – добавил он.

Зеленский также отметил, что если Украину не возьмут в НАТО, это укрепит позиции России.