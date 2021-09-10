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Без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать – Зеленский

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Зеленский: Позиция моя очень простая мы готовы к НАТО
Зеленский: Позиция моя очень простая – мы готовы к НАТО
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что без Украины НАТО будет нести потери, а Европейский союз – ослабляться. Об этом он сказал во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мне кажется, мы можем [полагаться на США]. Потому что у нас сегодня отношения на уровне. Да, мы не получили прямой позиции по вступлению Украины в НАТО... Я считаю, Украина давно готова [вступить в НАТО]", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО усилит блок.

"Позиция моя очень простая – мы готовы к НАТО. Уровнем нашей армии, наших специалистов... Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого Европейского союза не будет. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины Европейский союз будет понемногу ослабляться", – добавил он.

Зеленский также отметил, что если Украину не возьмут в НАТО, это укрепит позиции России.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская аг рессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Украина, НАТО, YES, Европейский союз, Владимир Зеленский
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