Чалый: Считаю, что у Украины есть готовность выйти на план действий по членству в НАТО

"Я считаю, что у Украины есть готовность, чтобы выйти на план действий по членству в НАТО. По сути, это план реформ, который нужен нам самим, независимо даже от вступления в НАТО. В этом контексте я бы призвал наших партнеров быть более гибкими, так как этот инструмент был бы очень уместен сейчас для ускорения реформ в секторе безопасности и обороны. Что касается членства в НАТО, то вопрос сейчас так не стоит. Мы понимаем, что это будет политическое решение, которое будет приниматься консенсусом всех стран Североатлантического альянса", – сказал дипломат.

Он также прокомментировал слова посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен, что НАТО "всегда сложно принимать новые страны, где есть военные конфликты".

"Что касается военных конфликтов, то в ни в каких документах НАТО не говорится, что это мешает, но одновременно мы также понимаем, что некоторые страны НАТО более реалистичны в оценке российских планов. Они говорят, что надо занимать более жесткую позицию, тогда будет мир. А на некоторые страны бряцание российским оружием серьезно влияет и до сих пор", – заявил дипломат.

Чалый заявил, что одна из основных целей российской агрессии и временной оккупации части Украины – остановить интеграцию Украины в НАТО и исключить ее в будущем.

"Россия ведет очень кощунственную линию в этом плане. Они, с одной стороны, говорят, что после вступления Украины в НАТО у их границ подойдут войска. А с другой стороны, они просто берут, захватывают часть украинской территории, развивают военную базу в Крыму, в том числе расконсервируют и реконструируют специальные хранилища для хранения ядерных зарядов. Этого нельзя не заметить. А также то, что Украина по факту прикрывает сейчас восточный фланг НАТО", – сказал он.

Экс-посол добавил, что Украина "берет на себя огромную нагрузку по обеспечению европейской и евроатлантической безопасности и если это не будет оценено, то это будет как минимум несправедливо".