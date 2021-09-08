ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Статус Украины как основного союзника США вне НАТО – устаревшая идея, принципиально вступление в Альянс – ОПУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2017 году Рада уже голосовала за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО, напомнили в ОПУ
В 2017 году Рада уже голосовала за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО, напомнили в ОПУ
Фото: depositphotos.com

Предоставление Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) – устаревшая идея, для президента Владимира Зеленского принципиально полноправное членство Украины в Альянсе, а "не какие-либо статусы "вне НАТО". Об этом 8 сентября заявил советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк, пишет "Интерфакс-Украина".

В среду парламент не принял обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Подоляк отметил, что в 2017 году Рада уже голосовала за аналогичное обращение к США. По его мнению, сейчас "логичнее вести дискуссию о форматах и инструментах работы с НАТО и США, которые могли бы усилить общую безопасность".

Кроме того, после визита Зеленского в США позиции Украины сильно изменились, считает Подоляк.

"Украина получила важнейшее оборонное соглашение, подписанное министрами обороны Украины и США. Украина получила поддержку как своего курса на членство в НАТО, так и конкретных совместных проектов с американской стороной для усиления нашей безопасности. Так что статус "вне НАТО" – это точно устаревшая и достаточно ограниченная для Украины идея", – резюмировал советник главы ОПУ.

Контекст:

Автором постановления  №5380 о MNNA является народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Нардеп зарегистрировал его в парламенте в середине апреля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал против этого обращения. По его словам, подобное обращение может "сломать стратегическую логику государства", а идея обращения к США по поводу статуса основного союзника вне НАТО не несет добавленной стоимости для безопасности Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова акцентировала, что MNNA – статус для стран, которые не будут вступать в Альянс, а это точно не об Украине.

Теги: Верховная Рада, США, Украина, НАТО, советник, парламент, безопасность, вступ, Офис президента Украины, членство, обращение, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS