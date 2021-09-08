Статус Украины как основного союзника США вне НАТО – устаревшая идея, принципиально вступление в Альянс – ОПУ

В 2017 году Рада уже голосовала за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО, напомнили в ОПУ Фото: depositphotos.com

В среду парламент не принял обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Подоляк отметил, что в 2017 году Рада уже голосовала за аналогичное обращение к США. По его мнению, сейчас "логичнее вести дискуссию о форматах и инструментах работы с НАТО и США, которые могли бы усилить общую безопасность".

Кроме того, после визита Зеленского в США позиции Украины сильно изменились, считает Подоляк.

"Украина получила важнейшее оборонное соглашение, подписанное министрами обороны Украины и США. Украина получила поддержку как своего курса на членство в НАТО, так и конкретных совместных проектов с американской стороной для усиления нашей безопасности. Так что статус "вне НАТО" – это точно устаревшая и достаточно ограниченная для Украины идея", – резюмировал советник главы ОПУ.