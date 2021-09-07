Зеленский обсуждал в Вашингтоне, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ – Кулеба

Байден заверил, что США будут принимать участие в усилиях Украины и ее союзников по прекращению российской агрессии, отметил Кулеба (на фото) Фото: EPA

"Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что Соединенные Штаты никогда не прекращали тем или иным образом влиять на процесс или по крайней мере пытаться влиять, направляя его в сторону прекращения российской агрессии и сдерживания России. Одной из тем, которые президент [Зеленский] обсуждал в Вашингтоне, были Крым и Донбасс, и что Соединенные Штаты могут дополнительно сделать для того, чтобы – давайте будем называть вещи своими именами – помочь Украине победить в этой войне, отбросить российские оккупационные войска, вернуть себе суверенитет над этими территориями", – сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что "абсолютно четко прозвучало заверение президента [Джо] Байдена в том, что Соединенные Штаты будут принимать участие в усилиях Украины и наших союзников по прекращению российской агрессии".