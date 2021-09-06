"Разговор был откровенным и честным" – посольство США о встрече Байдена и Зеленского

На встрече Байдена и Зеленского была довольно положительная энергия, отметила Квин (на фото) Фото: usembassy.gov

Журналист спросила Квин, установилась ли между Байденом и Зеленским положительная связь, как говорят – "химия".

"Да, я чувствовала это именно таким образом. Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось. Были обсуждены именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Для этого необходимы уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие, хорошие отношения, поэтому мне показалось, что энергия на встрече была довольно положительная", – ответила дипломат.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.

По словам Квин, время встречи двух президентов "обсуждалось неделями", а окончательная дата была наиболее подходящей.

"К тому же, мы не хотели выжидать. Если бы встречу отложили на один или два месяца, до начала полноценной сессии Конгресса, это могло бы замедлить старт работы комиссий. Мы действительно хотели провести встречу как можно скорее и тогда начать работу на всех площадках", – подчеркнула временно поверенная в делах США в Украине.