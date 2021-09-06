"Разговор был откровенным и честным" – посольство США о встрече Байдена и Зеленского

Журналист спросила Квин, установилась ли между Байденом и Зеленским положительная связь, как говорят – "химия".
"Да, я чувствовала это именно таким образом. Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось. Были обсуждены именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Для этого необходимы уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие, хорошие отношения, поэтому мне показалось, что энергия на встрече была довольно положительная", – ответила дипломат.
Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.
По словам Квин, время встречи двух президентов "обсуждалось неделями", а окончательная дата была наиболее подходящей.
"К тому же, мы не хотели выжидать. Если бы встречу отложили на один или два месяца, до начала полноценной сессии Конгресса, это могло бы замедлить старт работы комиссий. Мы действительно хотели провести встречу как можно скорее и тогда начать работу на всех площадках", – подчеркнула временно поверенная в делах США в Украине.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.
Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.
После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.
Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.
В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
После встречи с Байденом Зеленский говорил, что она прошла "в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере". "Не знаю, возникла ли "химия", сложно сказать. Но то, что вместо часа встреча длилась два часа, говорит о том, что стороны действительно заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога", – отмечал украинский президент.