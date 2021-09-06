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ПОЛИТИКА

Встреча Байдена и Зеленского станет началом для более интенсивного раунда переговоров между США и Украиной – Квин

США и Украина подписали ряд важных договоров в сферах безопасности, энергетики, экономики и торговли, отметила Квин
США и Украина подписали ряд важных договоров в сферах безопасности, энергетики, экономики и торговли, отметила Квин
Фото: usembassy.gov

Встреча в Вашингтоне президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского имеет большой символический вес, но ней все не ограничивается. Она "станет началом для более интенсивного раунда переговоров между странами по ряду различных тем", считает временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Об этом дипломат сказала в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 6 сентября в YouTube СМИ.

Экс-посол США в России Александр Вершбоу, комментируя итоги встречи Байдена и Зеленского говорил 2 сентября, что выделенная США оборонная помощь Украине в $60 млн, которая включает поставки ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin, – самое меньшее, что мог сделать Вашингтон для Киева, учитывая угрозу со стороны России. "Я хотел бы видеть более мощный пакет, и я надеюсь, что это только начало", – подчеркивал Вершбоу.

По словам Квин, нынешняя военная помощь Украине от США в $60 млн – дополнительная к уже полученным Киевом $360 млн. Кроме того, США и Украина подписали ряд важных договоров в сферах безопасности, энергетики, экономики и торговли.

"Я считаю, что это также важно, как и материальная помощь", – отметила дипломат.

Также Киев и Вашингтон основали несколько групп, комиссий, которые будут встречаться на постоянной основе и подробно работать над тем, о чем говорилось в договорах между государствами и на встречи двух президентов.

"Комиссия стратегического партнерства обсудит широкий спектр проблем, но параллельно будет происходить диалог по энергетике и климату. Будут также переговоры по вопросам безопасности. Торговлей заниматься консультативная группа торговли и инвестирования, переговоры начнутся осенью или в начале следующего года", – рассказала Квин.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.  

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, экономика, энергетика, переговоры, посольство США, Вашингтон, военная помощь, Владимир Зеленский, торговля, визит, интервью, встреча, соглашение, Кристина Квин
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