Встреча Байдена и Зеленского станет началом для более интенсивного раунда переговоров между США и Украиной – Квин

Об этом дипломат сказала в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 6 сентября в YouTube СМИ.

Экс-посол США в России Александр Вершбоу, комментируя итоги встречи Байдена и Зеленского говорил 2 сентября, что выделенная США оборонная помощь Украине в $60 млн, которая включает поставки ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin, – самое меньшее, что мог сделать Вашингтон для Киева, учитывая угрозу со стороны России. "Я хотел бы видеть более мощный пакет, и я надеюсь, что это только начало", – подчеркивал Вершбоу.

По словам Квин, нынешняя военная помощь Украине от США в $60 млн – дополнительная к уже полученным Киевом $360 млн. Кроме того, США и Украина подписали ряд важных договоров в сферах безопасности, энергетики, экономики и торговли.

"Я считаю, что это также важно, как и материальная помощь", – отметила дипломат.

Также Киев и Вашингтон основали несколько групп, комиссий, которые будут встречаться на постоянной основе и подробно работать над тем, о чем говорилось в договорах между государствами и на встречи двух президентов.

"Комиссия стратегического партнерства обсудит широкий спектр проблем, но параллельно будет происходить диалог по энергетике и климату. Будут также переговоры по вопросам безопасности. Торговлей заниматься консультативная группа торговли и инвестирования, переговоры начнутся осенью или в начале следующего года", – рассказала Квин.