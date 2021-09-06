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Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: обсудили результаты визита в Вашингтон, Донбасс, "Северный поток – 2" и НАТО

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Зеленский призвал Конгресс США сохранить давление на "Северный поток 2"
Зеленский призвал Конгресс США сохранить давление на "Северный поток – 2"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте были высоко отмечены договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.

Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.

Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль украинских границ. Во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Беларуси. Зеленский отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад 2021", которые являются вызовом для безопасности региона.

Зеленский поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Он отметил, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Он подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины. "Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", – подчеркнул президент.

Глава делегации Конгресса США, сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане, заявляют в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация российского газопровода "Северный поток – 2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток – 2" должно быть сохранено", – отметил президент.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.

Контекст:

31 августа Зеленский прибыл в США с официальным визитом. 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Теги: Крым, НАТО, санкции, оккупация, Конгресс США, газопровод, Владимир Зеленский, сенатор, Северный поток – 2, сотрудничество
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