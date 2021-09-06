Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: обсудили результаты визита в Вашингтон, Донбасс, "Северный поток – 2" и НАТО

"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте были высоко отмечены договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", – говорится в сообщении.
Отдельно Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.
Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.
Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль украинских границ. Во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Беларуси. Зеленский отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад 2021", которые являются вызовом для безопасности региона.
Зеленский поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Он отметил, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Он подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.
Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины. "Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", – подчеркнул президент.
Глава делегации Конгресса США, сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане, заявляют в Офисе президента.
Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация российского газопровода "Северный поток – 2".
"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток – 2" должно быть сохранено", – отметил президент.
Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.
31 августа Зеленский прибыл в США с официальным визитом. 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.
По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии.
В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.