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Кулеба ответил, реальна ли встреча Зеленского с Путиным

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Зеленский один раз встречался с Путиным
Зеленский один раз встречался с Путиным
Фото: ЕРА

Украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире канала "Интер" 5 сентября, когда ведущий спросил, реальна ли встреча Зеленского с Путиным.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", – сказал глава МИД.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. По его мнению, Путин подтвердил готовность встречаться с Зеленским. "Взаимной политической воли из Киева" в Кремле не видят, пишет ТАСС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, встреча
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