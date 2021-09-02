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В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна

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Зеленский (слева) и Путин (справа) встречались лично только раз на саммите лидеров стран нормандского формата в декабре 2019 года
Зеленский (слева) и Путин (справа) встречались лично только раз – на саммите лидеров стран нормандского формата в декабре 2019 года
Фото: EPA

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в этом году вряд ли возможна. Об этом 2 сентября в интервью телеканалу "Известия" заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что "ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения". Но по линии Офис президента Украины – администрация президента России "стороны далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи", добавил спикер Кремля.

Песков "не думает", что такая встреча возможна в этом году, так как "в плане подготовки пока имеются существенные проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждаться".

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Зеленский, президент, Офис президента Украины, спикер, встреча
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