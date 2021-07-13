Песков рассказал, ведется ли подготовка встречи Зеленского и Путина

При этом, по словам Пескова, Путин готов ко встрече с Зеленским.

Спикер Кремля заявил также, что опубликованная 12 июля статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" – это это "глубокий и очень хороший повод для обсуждения" президентов. По его словам, отталкиваясь от этой статьи, можно "понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов".

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи". Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. "Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение", – сказал источник "Интерфакс-Украина". Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Песков подтвердил контакты с Банковой о "гипотетической повестке дня гипотетической встречи" Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

30 июня Путин завил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".