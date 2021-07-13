ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Песков рассказал, ведется ли подготовка встречи Зеленского и Путина

По словам Пескова, Путин готов ко встрече с Зеленским
По словам Пескова, Путин готов ко встрече с Зеленским
Фото: EPA

В настоящее время подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не ведется. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков 13 июля, пишет ТАСС.

При этом, по словам Пескова, Путин готов ко встрече с Зеленским.

Спикер Кремля заявил также, что опубликованная 12 июля статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" – это это "глубокий и очень хороший повод для обсуждения" президентов. По его словам, отталкиваясь от этой статьи, можно "понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов".

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи". Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. "Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение", – сказал источник "Интерфакс-Украина". Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Песков подтвердил контакты с Банковой о "гипотетической повестке дня гипотетической встречи" Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

30 июня Путин завил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, российская агрессия, ОРДЛО, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Зведа "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Зведа "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
Приходько показала, как 16-летней проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Видео
Приходько показала, как 16-летней проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Видео
"Красавчик, в хорошей форме". Галкин показал тело в мокрых плавках
"Красавчик, в хорошей форме". Галкин показал тело в мокрых плавках
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
  "Лучшая". 51-леняя Лопес показала растяжку
  "Лучшая". 51-леняя Лопес показала растяжку
"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"
"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"
"Ох, Наташка!", "А где муж?". Королева выставила на обозрение голую грудь
"Ох, Наташка!", "А где муж?". Королева выставила на обозрение голую грудь
Тополя вместе с женой и детьми отправился на Кипр
Тополя вместе с женой и детьми отправился на Кипр
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS