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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Кремле заявили, что аннексия Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского

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Зеленский (слева) и Путин (справа) встречались один раз на саммите лидеров стран нормандского формата
Зеленский (слева) и Путин (справа) встречались один раз на саммите лидеров стран нормандского формата
Фото: ЕРА

Темой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не может быть аннексия Крыма Россией. Об этом сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В плане подготовки саммита Путина и Зеленского "воз и ныне там", сказал Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной. По словам Пескова, Киев такой воли пока не проявил.

Российско-украинские отношения пребывают в печальном состоянии, "это никуда не годится", констатировал пресс-секретарь Путина.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Песков 2 сентября сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Крым, Донбасс, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Зеленский
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