Байден приедет в Киев, но не в этом году. Кулеба объяснил, почему

Кулеба: Я не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев Фото: ЕРА

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году", – сказал он, отвечая на реплику ведущего.

Глава МИД объяснил, что дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами на президентском уровне в течение одного года – глава Украинского государства Владимир Зеленский встречался с Байденом в Вашингтоне 1 сентября.

"Не так плотно. Сейчас и американская сторона, и украинская будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которых достигли президенты. А они действительно, очень масштабные и содержательные", – добавил Кулеба.