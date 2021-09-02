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"В мире известна американская мечта. У нас – украинская цель". Зеленский выступил в речью в Стэнфорде. Видео

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Зеленский находится с визитом в США
Зеленский находится с визитом в США
Фото: ЕРА

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Стэнфордском университете, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Президент рассказывал о государстве, об изменениях, которые происходят в Украине, о цифровизации. 

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей, для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы.Почему я уверен в этом? Нет, не потому, что все возможно. А потому, что возможно все. И я приглашаю вас в Украину – своими глазами увидеть и убедиться в этом", – обратился Зеленский к присутствующим. 

На встрече были студенты, преподаватели и представители экспертной среды Стэнфордского университета, уточнили в ОП.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/553297242584166/

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В рамках визита Зеленского подписали ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Сначала два президента сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Ожидается, что там он встретится с основателем американских компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Калифорния, Владимир Зеленский, визит
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