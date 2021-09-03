Зеленский встретился с главой Apple Тимом Куком

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина тоже уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", – написал Зеленский.

Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. * також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

Сайт Офиса президента проинформировал, что Зеленский и его команда представили Куку проект "Дія. Сity". Президент Украины и глава Apple также обсуждали возможность сотрудничества при проведении переписи в Украине.

"Стороны также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple, украинизацию персонального помощника Siri", – сказано в релизе.