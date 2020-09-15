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Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Новые Apple Watch Series 6 используют двухъядерный процессор A13 Bionic из iPhone 11. Часы в базовой версии обойдутся почти в $400.

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Apple Watch Series 6 выйдут в синем, золотом, серо-черном и красном цветах
Apple Watch Series 6 выйдут в синем, золотом, серо-черном и красном цветах
Фото: EPA

Компания Apple на презентации 15 сентября представила новые часы Apple Watch Series 6. Президент компании Тим Кук рассказал, что новые Apple Watch cмогут управлять умным домом.

Создатели Apple Watch Series 6 сделали упор на функции отслеживания здоровья владельца. В презентации были показаны люди, которым эти часы помогли избавиться от болезней. Приложение "Кислород в крови" измеряет уровень кислорода за 15 секунд благодаря встроенному датчику. Такая функция, по мнению компании Apple, облегчит жизнь астматикам.

На новых Apple Watch Series 6 можно будет слушать музыку и следить за сердцебиением. Эти часы можно использовать при занятии спортом. 

Apple презентовала новый ремешок для Watch Series 6. Он называется Solo Loop. Браслет изготовлен из жидкого силикона, его нужно просто растянуть, чтобы надеть на запястье.

ВИДЕО
Видео: Apple / YouTube

В новых часах появилась функция родительского контроля. Этот режим будет работать, даже если у ребенка нет iPhone. Синхронизироваться часы будут с родительским смартфоном.

Экран Apple Watch Series 6 в два раза ярче, чем у прошлого поколения. Производительность часов вырастет, поскольку в них встроен двухъядерный процессор A13 Bionic от iPhone 11.

Apple Watch Series 6 выйдут в синем, золотом, серо-черном и красном цветах, они появятся в продаже за $399.

Apple Watch SE оснащены процессором S5, который в два раза быстрее, чем процессор на часах Series 3. Модель SE будет иметь также функцию родительского контроля. Их цена стартует от $279.

Компания Apple в прошлом году 10 сентября представила новые умные часы Apple пятого поколения с поддержкой функции экстренного вызова во всех странах и постоянно включенным экраном Retina.

Теги: Apple, Тим Кук, умные часы, Apple Watch
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