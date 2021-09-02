Для Байдена было важно поддержать Украину после вывода войск США из Афганистана – экс-посол Хербст

"Визит президента Зеленского в США был успешным. Встреча с Джо Байденом была запланирована на один час, однако продолжалась два часа", – сказал дипломат.

По словам Хербста, обе страны, в частности, согласовали вопрос "мощной поддержки США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". Так, США выделили Украине $60 млн оборонной помощи. Кроме того, между двумя странами будет "возобновлена работа комиссии высокого уровня".

"Для Байдена было очень важно подчеркнуть это после тех проблем, которые пережила Америка в связи с событиями в Афганистане, – отметил экс-посол. – Соединенные Штаты готовы поднять уровень сотрудничества с Украиной, поскольку ваша борьба с агрессией Кремля так же важна для нас, как и для Украины".