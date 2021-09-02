Для Байдена было важно поддержать Украину после вывода войск США из Афганистана – экс-посол Хербст

"Визит президента Зеленского в США был успешным. Встреча с Джо Байденом была запланирована на один час, однако продолжалась два часа", – сказал дипломат.
По словам Хербста, обе страны, в частности, согласовали вопрос "мощной поддержки США Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". Так, США выделили Украине $60 млн оборонной помощи. Кроме того, между двумя странами будет "возобновлена работа комиссии высокого уровня".
"Для Байдена было очень важно подчеркнуть это после тех проблем, которые пережила Америка в связи с событиями в Афганистане, – отметил экс-посол. – Соединенные Штаты готовы поднять уровень сотрудничества с Украиной, поскольку ваша борьба с агрессией Кремля так же важна для нас, как и для Украины".
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.
Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.
После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.
Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.
Байден в преддверии встречи с Зеленским поручил Госдепартаменту США выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона. Они предназначены "на оборонные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку, для оказания помощи Украине", говорится в меморандуме, опубликованном 27 августа на сайте Белого дома.
В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".