Одна из причин задержки назначения посла США в Украине – газопровод "Северный поток – 2" – Хербст

Решение Байдена по "Северному потоку – 2" было катастрофой для США, считает Хербст (на фото) Фото: EPA

По его словам, с приходом к власти в США новой администрации "нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран". Кроме того, одной из причин стал трубопровод, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря.

"Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по "Северному потоку – 2" было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла в Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла", – сказал Хербст.