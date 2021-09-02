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Одна из причин задержки назначения посла США в Украине – газопровод "Северный поток – 2" – Хербст

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Решение Байдена по "Северному потоку 2" было катастрофой для США, считает Хербст (на фото)
Решение Байдена по "Северному потоку – 2" было катастрофой для США, считает Хербст (на фото)
Фото: EPA

Соединенные Штаты до сих пор не назначили посла в Украине, в частности, из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом 2 сентября в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме по безопасности заявил посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, с приходом к власти в США новой администрации "нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран". Кроме того, одной из причин стал трубопровод, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря.

"Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по "Северному потоку – 2" было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла в Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла", – сказал Хербст.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин, она сменила на посту Уильяма Тейлора, который исполнял обязанности после отставки Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Во время отпуска Квин ее обязанности несколько недель исполнял заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент. Он говорил после приезда в Украину в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

СМИ сообщали, что США рассматривают две кандидатуры на пост главы димпмиссии в Киеве.

В конце июля Квин вернулась в Украину.

Теги: США, Украина, Конгресс США, газопровод, Джон Хербст, Тед Круз, сенатор, Северный поток – 2, назначение, посол, Киевский форум по безопасности
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