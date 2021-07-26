СМИ узнали имена двух основных кандидатов на должность посла США в Украине

Дэниель Розенблюм и Энтони Годфри, по информации СМИ, являются основными кандидатами на пост посла США в Украине Коллаж: uz.usembassy.gov, rs.usembassy.gov

Об этом, ссылаясь на свои источники, 26 июля сообщило издание ZN.UA.

По информации собеседников издания, больше шансов возглавить дипмиссию в Киеве имеет Розенблюм, который занимает должность посла США в Узбекистане с 2019 года.

Годфри возглавляет посольство в Сербии тоже с 2019 года, до этого работал в посольстве США в РФ и бюро Госдепа по делам Ближнего Востока.

Розенблюм перед тем, как возглавить посольство в Ташкенте, четыре года работал заместителем помощника Госсекретаря в бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии.