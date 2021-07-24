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ПОЛИТИКА

Кент уверен, что Белый дом назовет кандидатуру посла США в Киеве в ближайшие недели

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Кент: Первая волна назначений послов будет включать Украину
Кент: Первая волна назначений послов будет включать Украину
Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью Общественному, которое вышло 23 июля.

"Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена – первая волна назначений послов будет включать Украину", – сказал Кент.

По его словам, в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без американских послов.

"Во многих из этих стран – политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата", – сказал дипломат.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины президент Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин.

Сейчас Квин в отпуске, ее обязанности несколько недель будет исполнять Кент.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Госдепартамент США, посольство США, Белый дом, дипломатические отношения, дипломаты, Джордж Кент, Кристина Квин
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