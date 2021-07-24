Кент уверен, что Белый дом назовет кандидатуру посла США в Киеве в ближайшие недели

"Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена – первая волна назначений послов будет включать Украину", – сказал Кент.

По его словам, в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без американских послов.

"Во многих из этих стран – политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата", – сказал дипломат.