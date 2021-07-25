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Экс-посол Тейлор: Администрация Байдена уже подобрала кандидатуру на пост посла США в Киеве

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Тейлор отметил, что администрация Байдена еще формируется
Тейлор отметил, что администрация Байдена еще формируется
Фото: depositphotos.com

Американская администрация уже подобрала кандидатуру посла США в Киеве и завершает все необходимые процедуры перед его назначением. Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор во время дискуссии, организованной Украинским свободным университетом, сообщил "Укринформ" 24 июля.

"У США есть представительство в Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената", – сказал дипломат.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена, который вступил в должность в январе 2021 года, еще формируется и есть ряд важных вакантных должностей.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин.

Сейчас Квин в отпуске, ее обязанности несколько недель будет исполнять Джордж Кент.

Он заявлял, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, посольство США, Белый дом, Уильям Тейлор, посол
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