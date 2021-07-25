Экс-посол Тейлор: Администрация Байдена уже подобрала кандидатуру на пост посла США в Киеве

"У США есть представительство в Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената", – сказал дипломат.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена, который вступил в должность в январе 2021 года, еще формируется и есть ряд важных вакантных должностей.