Встреча Зеленского с Байденом и "Северный поток – 2". 3 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" Фото: Шустер online / Facebook

Среди других тем, которые будут затронуты в программе, – "Северный поток – 2", вступление Украины в НАТО и международная политика.

Гостями студии станут:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;

лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" и премьер-министр Украины (2016–2019) Владимир Гройсман;

сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007, 2010–2012) Юрий Бойко;

лидер партии "Наши" Евгений Мураев;

премьер-министр Украины (2014–2016) Арсений Яценюк;

нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Кроме того, впервые с начала эпидемии в студии будут присутствовать зрители со всей Украины – они примут участие в голосованиях во время программы.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube