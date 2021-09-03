Встреча Зеленского с Байденом и "Северный поток – 2". 3 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Среди других тем, которые будут затронуты в программе, – "Северный поток – 2", вступление Украины в НАТО и международная политика.
Гостями студии станут:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;
- лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" и премьер-министр Украины (2016–2019) Владимир Гройсман;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007, 2010–2012) Юрий Бойко;
- лидер партии "Наши" Евгений Мураев;
- премьер-министр Украины (2014–2016) Арсений Яценюк;
- нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Кроме того, впервые с начала эпидемии в студии будут присутствовать зрители со всей Украины – они примут участие в голосованиях во время программы.
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:
Программа Шустера выходит по пятницам с сентября 2019 года.