Стефанишина: Теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США

Она отметила, что не может разглашать детали предложений, которые звучали на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

"Но могу точно подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Сегодня вопрос возвращения Крыма тоже не замалчивается, он проговаривается. И мы надеемся, что в ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности. США уже материализуют свое видение роли в урегулировании этого конфликта. Но начиная с этой встречи все вопросы, касающиеся Донбасса, будут обсуждаться не только исключительно в нормандском формате, но и в более широком формате, который будет включать США", – сказала она.