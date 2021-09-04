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Стефанишина: Теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США

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Стефанишина: США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
Стефанишина: США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
Фото: kmu.gov.ua

Вопросы, касающиеся ситуации на Донбассе, теперь будут обсуждаться не только в нормандском формате (Украина – Франция – Германия – Россия), но и в более широком формате с участием США. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 3 сентября.

Она отметила, что не может разглашать детали предложений, которые звучали на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

"Но могу точно подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Сегодня вопрос возвращения Крыма тоже не замалчивается, он проговаривается. И мы надеемся, что в ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности. США уже материализуют свое видение роли в урегулировании этого конфликта. Но начиная с этой встречи все вопросы, касающиеся Донбасса, будут обсуждаться не только исключительно в нормандском формате, но и в более широком формате, который будет включать США", – сказала она.

Контекст:

Зеленский встретился с Байденом 1 сентября. Встреча президентов продолжалась около двух часов.

Еще до завершения встречи Зеленский и Байден сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе,

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, Ольга Стефанишина
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