Резников назвал минский формат переговоров мертвым, но предложил сохранить его как "слабый канал коммуникации"

Резников: Четыре-пять часов – ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры Фото: Олексій Резніков / Facebook

"Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов – ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький", – отметил он.

По словам Резникова, украинская сторона сможет воспользоваться этим каналом, "когда настанет нужный момент". Минский формат переговоров сохраняют ради украинцев, которые содержатся в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса.

"Больше 200 человек мы пытаемся забрать оттуда", – сказал вице-премьер.

На вопрос журналиста, могут ли США стать участниками нормандского формата переговоров, Резников ответил: "Вопрос не в формате. А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в "Нормандии" – что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые [президент России Владимир] Путин давал на саммите в 2019 году в Париже. У нас есть еще Будапештский меморандум. И как раз США и Британия там участники. Почему бы не начать там вести консультации? Пригласив туда Германию и Францию".

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, "еле живы". Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.