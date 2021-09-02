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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников назвал минский формат переговоров мертвым, но предложил сохранить его как "слабый канал коммуникации"

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Резников: Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры
Резников: Четыре-пять часов – ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Минский формат по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе неэффективен. Об этом в интервью LIGA.net, которое вышло 2 сентября, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов – ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но тут есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький", – отметил он.

По словам Резникова, украинская сторона сможет воспользоваться этим каналом, "когда настанет нужный момент". Минский формат переговоров сохраняют ради украинцев, которые содержатся в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса.

"Больше 200 человек мы пытаемся забрать оттуда", – сказал вице-премьер.

На вопрос журналиста, могут ли США стать участниками нормандского формата переговоров, Резников ответил: "Вопрос не в формате. А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в "Нормандии" – что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые [президент России Владимир] Путин давал на саммите в 2019 году в Париже. У нас есть еще Будапештский меморандум. И как раз США и Британия там участники. Почему бы не начать там вести консультации? Пригласив туда Германию и Францию".

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, "еле живы". Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Алексей Резников, Минские соглашения, Будапештский меморандум, нормандский формат, война в Украине, минские переговоры, война на Донбассе
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