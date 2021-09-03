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Ермак ответил на вопрос, сядут ли США за стол переговоров по Донбассу вместе с Украиной и Россией

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Ермак: Замена минского формата не рассматривалась
Ермак: Замена минского формата не рассматривалась
Фото: Офіс Президента України / Facebook

На встрече в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена не поднимался вопрос об изменении Минских договоренностей по Донбассу. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил 2 сентября по телефону глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Замена минского формата или отказ от минского формата – этот вопрос не рассматривался, но рассматривался вопрос привлечения Соединенных Штатов к глобальному решению вопроса относительно безопасности Украины. Это касается и вопроса "Северного потока" [...] как вопроса, который полностью касается национальной безопасности", – сказал он.

По словам главы ОП, это обсуждалось в США и при встрече президентов тет-а-тет, и во время разговоров в широком формате.

На вопрос, означает ли это, что США сядут за стол переговоров по Донбассу вместе с Украиной и Россией, Ермак ответил, что "переговоры могут произойти, когда есть согласование всех сторон".

"Соединенные Штаты готовы – и они подтвердили это – принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действительно систему стойкой безопасности для нашей страны", – объяснил глава Офиса президента Украины.

При этом Ермак подчеркнул, что его не было на переговорах президентов тет-а-тет в Овальном кабинете Белого дома.

Контекст:

Зеленский встретился с Байденом 1 сентября. Встреча президентов продолжалась около двух часов.

Еще до завершения встречи Зеленский и Байден сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе,

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, конфликт, президент, безопасность, минские переговоры, война на Донбассе, Андрей Ермак
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