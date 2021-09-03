Ермак ответил на вопрос, сядут ли США за стол переговоров по Донбассу вместе с Украиной и Россией

"Замена минского формата или отказ от минского формата – этот вопрос не рассматривался, но рассматривался вопрос привлечения Соединенных Штатов к глобальному решению вопроса относительно безопасности Украины. Это касается и вопроса "Северного потока" [...] как вопроса, который полностью касается национальной безопасности", – сказал он.

По словам главы ОП, это обсуждалось в США и при встрече президентов тет-а-тет, и во время разговоров в широком формате.

На вопрос, означает ли это, что США сядут за стол переговоров по Донбассу вместе с Украиной и Россией, Ермак ответил, что "переговоры могут произойти, когда есть согласование всех сторон".

"Соединенные Штаты готовы – и они подтвердили это – принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действительно систему стойкой безопасности для нашей страны", – объяснил глава Офиса президента Украины.

При этом Ермак подчеркнул, что его не было на переговорах президентов тет-а-тет в Овальном кабинете Белого дома.