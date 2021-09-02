"Саботаж Минских договоренностей". МИД отреагировал на намерения России не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Миссия ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 2014 года, ее пригласила Россия Фото: ЕРА (архив)

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 2 сентября.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене объявила сегодня, что не будет поддерживать консенсус по продлению мандата миссии.

"Реализация указанного намерения является продолжением действий РФ, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности п. 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией. Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", – подчеркнули в МИД.

Украина осуждает позицию России и призывает "немедленно прекратить деструктивные действия" в отношении миссии ОБСЕ и выполнить обязательства, которые РФ взяла на себя в рамках Минских договоренностей, говорится в заявлении.

"Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемым условием решения российско-украинского вооруженного конфликта", – добавили в МИД.