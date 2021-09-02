"Саботаж Минских договоренностей". МИД отреагировал на намерения России не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 2 сентября.
Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене объявила сегодня, что не будет поддерживать консенсус по продлению мандата миссии.
"Реализация указанного намерения является продолжением действий РФ, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности п. 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией. Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", – подчеркнули в МИД.
Украина осуждает позицию России и призывает "немедленно прекратить деструктивные действия" в отношении миссии ОБСЕ и выполнить обязательства, которые РФ взяла на себя в рамках Минских договоренностей, говорится в заявлении.
"Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемым условием решения российско-украинского вооруженного конфликта", – добавили в МИД.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.
Миссия ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации в этих КПП, а также о передвижениях через границу.
В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины.
Киев после этого выступил за продление работы миссии в пунктах пропуска пропуска "Гуково" и "Донецк" после истечения действия срока ее мандата.