Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
#Russia today announced in Vienna that it won't support an extension beyond 30 Sep of the OSCE border and observer mission (BOM) at the two checkpoints (Donetsk & Gukovo) on the Russian-Ukrainian border. #Donbas #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 2, 2021
Представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан на этом же заседании выразила сожаление по поводу намерений России, сообщил сайт американской миссии в ОБСЕ.
"РФ заявила, что не поддержит консенсус относительно продления мандата миссии и финансового соглашения в конце сентября, несмотря на четкое убеждение государств-участников ОБСЕ в том, что наблюдательная миссия в пунктах пропуска играет важную роль в укреплении доверия и обеспечении прозрачности", – подчеркнула дипломат.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ –невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.
Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.
В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины.
Киев выступает за продление работы миссии в пунктах пропуска пропуска "Гуково" и "Донецк" после истечения срока действия ее мандата.