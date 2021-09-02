Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Миссия ОБСЕ начала свою работу в Украине в 2014 году Фото: ЕРА

Об этом в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

#Russia today announced in Vienna that it won't support an extension beyond 30 Sep of the OSCE border and observer mission (BOM) at the two checkpoints (Donetsk & Gukovo) on the Russian-Ukrainian border. #Donbas #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 2, 2021

Представитель США в ОБСЕ Кортни Остриан на этом же заседании выразила сожаление по поводу намерений России, сообщил сайт американской миссии в ОБСЕ.

"РФ заявила, что не поддержит консенсус относительно продления мандата миссии и финансового соглашения в конце сентября, несмотря на четкое убеждение государств-участников ОБСЕ в том, что наблюдательная миссия в пунктах пропуска играет важную роль в укреплении доверия и обеспечении прозрачности", – подчеркнула дипломат.