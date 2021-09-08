Верховная Рада не приняла обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Нардепы отмечают, что ответом на агрессию РФ должно стать углубление партнерства между Украиной и США Фото: rada.gov.ua

Обращение поддержали 24 депутата, один проголосовал против, 163 воздержались, а 26 не голосовали.

В обращении отмечается, что нахождение Украины в "серой зоне" международной безопасности на фоне нарушения Россией международных актов по безопасности, угрожает всему миру.

"Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира", – говорится в документе.

Нардепы отмечают, что важной составляющей ответа на такой глобальный вызов может стать углубление двустороннего партнерства между Украиной и США. В международной политике уже существует опыт такого партнерства. Такой статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира (Австралия, Новая Зеландия и Япония), так и государствам, находящимся под угрозой военных действий (Южная Корея, Афганистан и Израиль).

"Верховная Рада Украины просит Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине статус основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)", – говорится в обращении.