"Это точно не про нас". Маркарова заявила, что Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО

"Украина определилась, что наша цель – членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны, и это записано в нашей Конституции. Украина имеет статус – мы EOP, партнер НАТО, и этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабильности и развития способностей", – подчеркнула посол.

Она отметила, что MNNA – это статус для стран, которые не будут вступать в Альянс.

"США – стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное, но с котором во время визита президента [Владимира] Зеленского мы только что подписали очень сильное рамочное соглашение между Минобороны Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми Минобороны и МИД уже начали работать. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключается стратегическое партнерство с США – как членов НАТО, так и других. MNNA – статус для стран, которые не планируют / не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", – резюмировала Маркарова.

8 сентября украинские нардепы соберутся на внеочередное заседание сразу после очередного. В повестке дня один вопрос – рассмотрение постановления №5380 об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.