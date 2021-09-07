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ПОЛИТИКА

"Это точно не про нас". Маркарова заявила, что Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО

Маркарова: Украина определилась, что наша цель членство в НАТО
Маркарова: Украина определилась, что наша цель – членство в НАТО
Фото: Oksana Markarova / Facebook

Украине не стоит получать статус основного союзника США вне НАТО (MNNA). Такое мнение 7 сентября в Facebook выразила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

"Украина определилась, что наша цель – членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны, и это записано в нашей Конституции. Украина имеет статус – мы EOP, партнер НАТО, и этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабильности и развития способностей", – подчеркнула посол.

Она отметила, что MNNA – это статус для стран, которые не будут вступать в Альянс.

"США – стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное, но с котором во время визита президента [Владимира] Зеленского мы только что подписали очень сильное рамочное соглашение между Минобороны Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми Минобороны и МИД уже начали работать. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключается стратегическое партнерство с США – как членов НАТО, так и других. MNNA – статус для стран, которые не планируют / не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", – резюмировала Маркарова.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/4322717074471714

8 сентября украинские нардепы соберутся на внеочередное заседание сразу после очередного. В повестке дня один вопрос – рассмотрение постановления №5380 об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Контекст:

Автор постановления №5380 – нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – зарегистрировал его в парламенте в середине апреля. Подписи, необходимые для созыва внеочередного заседания для принятия обращения, собрали до середины июля.

В документе говорится о российской агрессии, оккупации Крыма и Будапештском меморандуме, согласно которому страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия и обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

В обращении упоминается, что с начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, ранения получили – от 29,5 до 33,5 тыс.

"В средствах массовой информации Российской Федерации продолжает распространяться антиукраинская пропаганда и постоянно раздаются призывы к уничтожению украинской государственности. По состоянию на сегодняшний день наблюдается ухудшение ситуации на востоке Украины путем наращивания военного присутствия России у границ Украины и в оккупированном украинском Крыму, а также провокации России на оккупированной части востока Украины", – говорится в документе, поданном в Раду 15 апреля.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: Верховная Рада, США, Украина, НАТО, Алексей Гончаренко, Минобороны, Оксана Маркарова, членство
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