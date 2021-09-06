"Присоединение к ЕС и НАТО". Залужный объяснил смысл настоящей победы Украины в войне против России

Залужный напомнил, что Украина платит очень высокую цену за свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность.

"Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором. Погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой", – отметил он.

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", – объяснил главнокомандующий.

Чтобы достичь этой цели нужно выполнить "много домашних заданий", в том числе и в ВСУ, уточнил Залужный.

"Это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании. Это прежде всего ментальные изменения, которые предполагают преданность ценностям и принципам – уважению прав человека, достоинства и ценности личности, равноправия мужчин и женщин", – сказал военный.