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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Присоединение к ЕС и НАТО". Залужный объяснил смысл настоящей победы Украины в войне против России

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Залужный заявил, что Украина платит очень высокую цену за свой европейский выбор
Залужный заявил, что Украина платит очень высокую цену за свой европейский выбор
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Настоящей победой Украины в войне против России станет установление мира и вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом сказал 6 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны, сообщили в Генштабе ВСУ.

Залужный напомнил, что Украина платит очень высокую цену за свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность.

"Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором. Погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой", – отметил он.

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", – объяснил главнокомандующий.

Чтобы достичь этой цели нужно выполнить "много домашних заданий", в том числе и в ВСУ, уточнил Залужный.

"Это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании. Это прежде всего ментальные изменения, которые предполагают преданность ценностям и принципам – уважению прав человека, достоинства и ценности личности, равноправия мужчин и женщин", – сказал военный.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Украина, НАТО, военные, агрессия, ВСУ, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе, Валерий Залужный
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