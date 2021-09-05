В штабе ООС рассказали, сколько гуманитарной помощи отправили на Донбасс

Грузовики пересекли контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. В машинах был груз от Международного комитета Красного Креста.
"Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны", – рассказали украинские военные.
По информации штаба, на этой неделе пророссийские боевики не пропустили на оккупированную территорию 14 граждан. Украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
Всего за лето 134 тыс. граждан и 1096 транспортных средств выехали на временно оккупированную территорию Украины. На контролируемую украинскими властями территорию проехало более 135 тыс. человек и 1214 автомобилей.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Согласно данным ООН на 18 августа, критические гуманитарные потребности имеют 3,4 млн жителей Луганской и Донецкой областей с обеих сторон линии разграничения.
В этом году гуманитарные учреждения системы ООН планируют поддержать 1,9 млн жителей Донбасса из числа наиболее уязвимых слоев по обе стороны линии разграничения.