4 сентября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе, один военный был ранен – штаб ООС

С начала суток 5 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано Фото: EPA

"В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами один украинский военнослужащий был ранен.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", – сообщили в штабе.

С начала суток 5 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.