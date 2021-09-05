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ВОЙНА В УКРАИНЕ

4 сентября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе, один военный был ранен – штаб ООС

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С начала суток 5 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано
С начала суток 5 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 4 сентября дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 5 сентября.

"В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами один украинский военнослужащий был ранен.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", – сообщили в штабе.

С начала суток 5 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/149165783983621/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины. 28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих, 29-го – еще двое, 30-го – двое получили ранения, один погиб.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, война в Украине, ранение, операция Объединенных сил
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