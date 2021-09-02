1 сентября на Донбассе был ранен украинский военный, ночью 2 сентября – еще один – штаб ООС

С начала суток на Донбассе был ранен один украинский военный Фото: EPA

"В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм. Вблизи Новозвановки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Также в районе Причепиловки и Невельского боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. У Новолуганское вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов", – сообщили в штабе.

В Луганской области беспилотник оккупантов типа "Орлан-10" пересекал линию разграничения.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

"Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника с незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения", – сообщил пресс-центр.

С начала суток 2 сентября боевиик нарушали режим тишины дважды.

"Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь, добавили в пресс-центре.