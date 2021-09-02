На Донбассе ранен украинский военнослужащий – командование ООС

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

В командовании рассказали, что раненому оказали первую медпомощь и отправили в больницу. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

"Огнем в ответ украинские военные прекратили преступные действия противника", – подчеркнули в ОТГ "Восток".

В районе какого населенного пункта было получено ранение – не уточняется.

В сводке за 1 сентября по состоянию на 17.00 в пресс-центре штаба ООС сообщали, что боевики на тот момент четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня, о пострадавших украинских военных данных не было.