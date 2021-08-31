В Мукачево мужчина продавал вывезенное из зоны ООС оружие – СБУ

Подозреваемого задержали в ходе спецоперации СБУ при попытке сбыта оружия Фото: ssu.gov.ua

По предварительной информации, организатором схемы оказался местный житель, который продавал оружие и средства поражения, подпольно вывезенные из зоны проведения операции Объединенных сил.

По данным следствия, организатор подыскивал клиентов через личные связи.

Подозреваемого задержали в ходе спецоперации СБУ в Мукачево при попытке сбыта двух пистолетов Glock, 14 гранат с запалами к ним, 22 штык-ножей и прицела ночного видения.

Ранее в ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт сбыта подозреваемым автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

Также правоохранители устанавливают причастных к незаконной переправке военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.