Обнаружили арсенал оружия. В Кировоградской области депутатов подозревают в вымогательстве

СБУ также проверяет информацию об использовании оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Фото: ssu.gov.ua

"СБУ обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие. Среди изъятого – пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы", – сообщили в СБУ.

СБУ также проверяет информацию о возможном использовании выявленного оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости.

Правоохранители разоблачили факт незаконного хранения оружия в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности депутатов к системной коррупции. Среди организаторов противоправной деятельности – глава областной организации одной из политических сил.

По информации интернет-издания "ГОРДОН", речь идет о руководителе областной организации ВО "Свобода" и депутатах этой политической партии.

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей. Правоохранители установили, что участники схемы требовали $60 тыс. от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежание уголовной ответственности", – сообщили в СБУ.

СБУ задержала двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки, им намерены сообщить о подозрении.