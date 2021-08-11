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Обнаружили арсенал оружия. В Кировоградской области депутатов подозревают в вымогательстве

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СБУ также проверяет информацию об использовании оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости
СБУ также проверяет информацию об использовании оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости
Фото: ssu.gov.ua

В Кировоградской области у депутатов поселковых советов сотрудники СБУ выявили арсенал с оружием. Их подозревают в вымогательстве денег от граждан и предпринимателей, сообщили 11 августа в пресс-службе СБУ.

"СБУ обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие. Среди изъятого – пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы", –  сообщили в СБУ.

СБУ также проверяет информацию о возможном использовании выявленного оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости.

Правоохранители разоблачили факт незаконного хранения оружия в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности депутатов к системной коррупции. Среди организаторов противоправной деятельности – глава областной организации одной из политических сил.

По информации интернет-издания "ГОРДОН", речь идет о руководителе областной организации ВО "Свобода" и депутатах этой политической партии.

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей. Правоохранители установили, что участники схемы требовали $60 тыс. от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежание уголовной ответственности",  сообщили в СБУ.

СБУ задержала двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки, им намерены сообщить о подозрении.

Теги: ВО Свобода, СБУ, оружие, депутаты, Кировоградская область, деньги, правоохранители, вымогательство
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