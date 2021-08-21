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СБУ выявила в Черниговской области мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

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Во время обысков изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы
Во время обысков изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы
Фото: Управління СБ України в Чернігівській області / Facebook

Служба безопасности Украины заблокировала в Черниговской области канал изготовления и сбыта огнестрельного оружия. Об этом сообщил пресс-центр областного управления СБУ в Facebook 21 августа.

В организации схемы подозревают двух местных жителей. По версии СБУ, они переделывали травматическое оружие в боевое и восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.

https://www.facebook.com/ssu.chernihiv/posts/907340163207681

Мастерскую обустроили на территории частного домовладения. Подозреваемые планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи, добавили в СБУ.

Во время обысков удалось изъять взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, отметили в спецслужбе. Правоохранители нашли семь пистолетов "Макаров" и ТТ, тротиловую шашку, семь винтовок, более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, комплектующие элементы, приборы и инструменты для ремонта и переделки оружия.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Теги: СБУ, оружие, вооружение, взрывчатка, боеприпасы, Черниговская область, спецслужбы, тротил, взрывы, обыски, Служба безопасности Украины
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