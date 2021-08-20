СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы "крышевать" контрабанду из ОРДЛО

По данным спецслужбы, злоумышленники хотели, чтобы сотрудник СБУ "крышевал" их поставки через акваторию Азовского моря.

"Сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиках продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн. Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое "крышевание" предлагали взятку в $5 тыс.", – говорится в сообщении.

Офицер СБУ отказался от предложения контрабандистов. В ходе спецоперации правоохранители разоблачили злоумышленников.

В рамках контроля за совершением преступления задокументировано предоставление неправомерной выгоды сотруднику Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства.